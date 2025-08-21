Zincir marketlerde skandal! Şanlıurfa’da 2 ton kurtlanmış pirinç ve bozuk gıdalar ele geçirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını koruma amacıyla kent genelinde sürdürdüğü denetimlerde çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Belediye Zabıta ekipleri tarafından zincir marketlerde gerçekleştirilen kontrollerde, yaklaşık 2 ton kurtlanmış pirinç ile birlikte son kullanma tarihi geçmiş peynir, tavuk, süt ve et bulyon gibi gıda ürünleri tespit edildi.

BOZUK ÜRÜNLER İMHA EDİLECEK

Yapılan açıklamada, bozulmuş ve halk sağlığına zararlı olduğu belirlenen tüm gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konulduğu belirtildi. Market raflarında yer alması gereken son derece sağlıklı ve hijyenik gıda ürünlerinin yerine, bu denli bozulmuş ürünlerin bulunması vatandaşların sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Zabıta ekipleri, bu skandala imza atan zincir marketler hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi. Belediye, halkın sağlığını hiçe sayan uygulamalara karşı denetimlerin artarak devam edeceğini vurgularken, tüketicilere de gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini kontrol etme çağrısı yaptı.