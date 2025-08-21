Zincir marketlerde skandal! Şanlıurfa’da 2 ton kurtlanmış pirinç ve bozuk gıdalar ele geçirildi

Şanlıurfa’da halk sağlığını tehdit eden bir gıda skandalı ortaya çıktı. Zincir marketlerde yaklaşık 2 ton kurtlanmış pirinç ile tarihi geçmiş süt, peynir ve et ürünleri tespit edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Zincir marketlerde skandal! Şanlıurfa’da 2 ton kurtlanmış pirinç ve bozuk gıdalar ele geçirildi
Yayınlanma:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını koruma amacıyla kent genelinde sürdürdüğü denetimlerde çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Belediye Zabıta ekipleri tarafından zincir marketlerde gerçekleştirilen kontrollerde, yaklaşık 2 ton kurtlanmış pirinç ile birlikte son kullanma tarihi geçmiş peynir, tavuk, süt ve et bulyon gibi gıda ürünleri tespit edildi.

BOZUK ÜRÜNLER İMHA EDİLECEK

Yapılan açıklamada, bozulmuş ve halk sağlığına zararlı olduğu belirlenen tüm gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konulduğu belirtildi. Market raflarında yer alması gereken son derece sağlıklı ve hijyenik gıda ürünlerinin yerine, bu denli bozulmuş ürünlerin bulunması vatandaşların sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Zabıta ekipleri, bu skandala imza atan zincir marketler hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi. Belediye, halkın sağlığını hiçe sayan uygulamalara karşı denetimlerin artarak devam edeceğini vurgularken, tüketicilere de gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini kontrol etme çağrısı yaptı.

Yasak avın bedeli ağır oldu: Bir keçi avı, yarım milyondan fazlaya patladı!Yasak avın bedeli ağır oldu: Bir keçi avı, yarım milyondan fazlaya patladı!Yurt
İzmir’de sular daha sık kesilecek! 22 Ağustos’tan itibaren yeni dönem başlıyor!İzmir’de sular daha sık kesilecek! 22 Ağustos’tan itibaren yeni dönem başlıyor!Yurt
şanlıurfa
Günün Manşetleri
MEB ve Türk Telekom'dan öğretmenlere özel tarife geliyor
İran Donanması dev tatbikata başladı
Çin ve Hindistan Rus petrolünde alımları artırıyor
Mühendisler iş bırakacak!
Türkiye'den İsrail'e gemi yasağı
CHP’den AK Parti’ye geçişin perde arkası
MSB’den kritik açıklamalar!
Okullar açılmadan valilikten kritik talimat
Zelenski, Putin ile Türkiye’de görülebileceğini açıkladı
55 şüpheli yakalandı, 23’ü tutuklandı
Çok Okunanlar
25 ili sağanak yağış vuracak 25 ili sağanak yağış vuracak
250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı! 250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı!
Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları
Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı
21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL? 21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL?