Zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi

Siverek-Diyarbakır karayolunda yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı. Kazada 8 kişi yaralanırken, aralarında 27. Dönem Balıkesir AK Parti Milletvekili Adil Çelik'in de bulunduğu öğrenildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi
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Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde gerçekleşti. Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan araçlar, zincirleme şekilde birbirine çarptı. Olayda yaralanan 8 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Eski milletvekili Adil Çelik ise daha ciddi tedavi için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtirken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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