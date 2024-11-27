Zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi

Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde gerçekleşti. Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan araçlar, zincirleme şekilde birbirine çarptı. Olayda yaralanan 8 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Eski milletvekili Adil Çelik ise daha ciddi tedavi için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtirken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.