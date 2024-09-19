Zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, 4 yaralı!

Olay, Çevreyolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. İddialara göre, E.B. yönetimindeki 78 YD 157 plakalı araç, orta şeride geçmek isterken kontrolünü kaybedip B.B.’nin kullandığı 06 FZ 6073 plakalı araca çarptı. Bu çarpışmanın ardından B.U.'nun kullandığı 06 BON 103 plakalı araç, kırmızı ışıkta bekleyen B.S. yönetimindeki 34 FH 2926 plakalı araca çarparken, aynı anda S.D. idaresindeki 34 AİY 533 plakalı araç da sol tarafta kırmızı ışıkta bekleyen Ş.D.'nin kullandığı 42 AGK 640 plakalı araca vurdu.

Kazaya karışan araçlardaki E.S., M.S., K.E.S. ve Ö.A.B. yaralandı. Yaralılar hızla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.