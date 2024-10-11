Zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi

Olay, saat 16.30 civarında Bursa-Ankara karayolunda Mezit boğazında yaşandı. Abdil Ö. (45) yönetimindeki 03 FZ 920 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak yağmur suyu kanalına çarptı. Maddi hasarlı kazanın ardından trafik ekipleri, kamyonun kaldırılması için saat 21.00 sıralarında yolu kontrollü olarak ulaşıma kapattı.

Ancak duran trafiği fark etmeyen Ahmet Ç. (50) yönetimindeki 06 JRK 78 plakalı kamyon, önce İbrahim Y. (35) yönetimindeki 16 C 4001 plakalı otomobile, ardından Orçun U. (27) idaresindeki 34 ANF 445 plakalı otomobile ve sırasıyla diğer araçlara çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Toplamda 8 aracın karıştığı kazada 06 JRK 78 plakalı kamyon sürücüsü Ahmet Ç., 38 AHZ 697 plakalı kamyon sürücüsü Mehmet D., 61 FL 929 plakalı kamyonetteki yolcular Refika Sezen T. (17) ve Hilal Ö. (23) yaralandı.

Araçta sıkışan bir sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.