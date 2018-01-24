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Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

TEM otoyolunda ikisi kapalı kasa kamyonet, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

TEM otoyolunda beş aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk, 3 kişi yaralandı.

Ataşehir TEM otoyolundan Kozyatağı istikametine seyir halindeki, sürücülerinin isimleri belirlenemeyen ikisi kapalı kasa kamyonet 5 otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmeleri sonucu çarpıştı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada iki kamyonetin arasında kalan ve hurdaya dönen otomobilde sıkışan biri çocuk 3 kişi olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle 3 şeridi kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #zincirleme trafik kazası #yaralamalı trafik kazası #TEM #mimar sinan cami #Kadıköy #ataşehir
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