TEM otoyolunda ikisi kapalı kasa kamyonet, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

TEM otoyolunda beş aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk, 3 kişi yaralandı.



Ataşehir TEM otoyolundan Kozyatağı istikametine seyir halindeki, sürücülerinin isimleri belirlenemeyen ikisi kapalı kasa kamyonet 5 otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmeleri sonucu çarpıştı.



İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada iki kamyonetin arasında kalan ve hurdaya dönen otomobilde sıkışan biri çocuk 3 kişi olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza sebebiyle 3 şeridi kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.