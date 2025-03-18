Zirai don tehlikesi büyüyor: Üretici ve tüketici zor durumda

Ani soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde tarım ürünlerini olumsuz etkiliyor. Özellikle çiçek açan meyve ağaçları için büyük risk oluşturan zirai don, arz-talep dengesinde bozulmalara yol açabilir.

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Zirai don tehlikesi büyüyor: Üretici ve tüketici zor durumda
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Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası, tarım ürünleri üzerinde ciddi hasar bırakıyor. Özellikle erken çiçek açan ağaçlar, don tehlikesiyle karşı karşıya.

"Bu yıl, önceki yıllardan farklı olarak, akşam saat 22.00-23.00'ten sabah 09.00’a kadar sıcaklık -5 ila -7 dereceye kadar düştü. Bitkiler uzun süre düşük sıcaklıklara maruz kaldığı için büyük zarar gördü. Şimdi yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. Son günlerde havaların biraz ısınmasıyla birçok ağacın çiçek açtığını ve uyanmaya başladığını görüyoruz."

Meyve ağaçlarının erken uyanması, yeni bir zirai don dalgasının yaşanması durumunda üretime büyük zarar verebilir.

"Bademden eriğe, kayısıdan duta kadar birçok meyve türü, önceki don olayından sonra yeniden tomurcuklandı. Şimdi bir kez daha don riskiyle karşı karşıyalar. Açık alanda yetişen yeşilliklerde de ciddi kayıplar yaşandı. Yeni bir soğuk dalgası, pazardaki fiyatları daha da artıracak ve üretimdeki kayıplar doğrudan tüketicilere yansıyacaktır."

Soğuk hava dalgası, erken dikilen sebze ve meyvelerde de ciddi kayıplara neden oldu. Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Top, ürünlerin piyasaya geç girmesinin fiyatları artıracağını söyledi.

"Erken dikilen karpuzlar büyük zarar gördü. Kısmi örtü altına alınan kabak ve biber üretiminde de ciddi kayıplar yaşandı. Üreticinin, zarar gören ürünleri yeniden ekmesi gerekecek. Bu hem ek maliyet oluşturacak hem de ürünün piyasaya geç girmesine neden olacak. Dolayısıyla fiyatlar yüksek başlayabilir."

Üreticilerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Ali Top, hem üreticinin hem de tüketicinin korunması için önlemler alınması çağrısında bulundu.

"Üretimin devam edebilmesi için acil destek gerekiyor. Üreticinin zararının giderilmesi şart. Bankalara, tarım kredi kooperatiflerine veya ANTBİRLİK gibi kuruluşlara olan borçların faizsiz ertelenmesi sağlanmalı. Ayrıca fırsatçılığın önüne geçmek için fiyat kontrolleri yapılmalı, tüketicilerin mağduriyet yaşaması engellenmelidir."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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