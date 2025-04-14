Zirai don Tosya’yı vurdu: 6 bin 725 dekar alanda hasar oluştu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde nisan ayında etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düşmesi, meyve bahçelerinde zirai dona neden oldu. Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaşanan soğuk hava dalgasının ardından sahada hasar tespit çalışmaları yürüttü.

Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çağrı İncirkuş, yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 228 bin dekar tarım arazisi bulunduğunu ve bölgenin iklimi dolayısıyla çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirildiğini hatırlattı.

ERKEN BAHAR, BÜYÜK ZARAR

İncirkuş, bu yıl baharın erken gelmesi nedeniyle bazı meyve ağaçlarının mevsiminden önce çiçek açtığını ve meyveye döndüğünü belirtti. Ancak nisan ayında etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle birçok ürünün zarar gördüğünü vurgulayan İncirkuş, şu bilgileri verdi: "Tosya'da yaşanan erken bahar nedeniyle bazı ağaçlar vaktinden önce çiçek açtı ve meyveye döndü. Nisan ayında etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle Türkiye genelinde yaşandığı gibi maalesef ilçemizde de zirai don yaşandı. İlçe müdürlüğümüzün teknik ekiplerince hafta sonları dahil olmak üzere sahada hasar kontrol ve tespit çalışmaları yapıldı. Ziyaretler sırasında üreticilere tarım sigortası yaptırmanın önemi ve dondan zarar gören meyve bahçelerinde yapmaları gerekenler hakkında bilgiler verildi." dedi.

KİRAZ, ELMA, CEVİZ... BİNLERCE TON ÜRÜN RİSK ALTINDA

Yapılan kontroller sonucunda, 6 bin 725 dekar tarım arazisinin zirai dondan etkilendiği belirlendi. Bu alanlarda kiraz, ceviz, elma, armut, şeftali ve üzüm gibi ürünlerin yetiştirildiğini ifade eden İncirkuş, şunları söyledi: "Bu alanlarda toplam üretim miktarı yaklaşık olarak 6 bin 500 ton civarı gerçekleşmekteydi. Yaşanan bu olumsuzluğun tam zararlarını tespit etmek için don olayının bitmesi gerekmektedir. Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Zarara uğrayan çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

İncirkuş, tarım sigortası yaptıran üreticilerin zararlarını ALO TARSİM 172 telefon numarası üzerinden TARSİM'e bildirmelerinin önem taşıdığını kaydetti.