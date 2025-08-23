Zirai don ve kuraklık Karaman’ı vurdu: “Tohum ve gübre desteği istiyoruz”

Karaman’da zirai don ve kuraklık çiftçiyi vurdu, tarımda büyük kayıplar yaşanıyor. Yaklaşık 1 milyon dekarlık alan biçer döver girmedi, hasat yapılamadı. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, çiftçilerin devlet desteği beklediğini belirtti.

Lale Delidağ Lale Delidağ
Yayınlanma: Güncellenme:

Karaman’da zirai don ve kuraklık çiftçiyi vurdu. Yaklaşık 1 milyon dekarlık alanda biçer döver girmedi, hasat yapılamadı. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, çiftçilerin devlet desteği beklediğini belirtti.

Bayram, “Yaraların sarılması için devleti arkamızda hissetmek istiyoruz. Kiraz yok, kayısı yok, ceviz yok. Üretici iklimin kurbanı oldu” dedi.

Bahar aylarında istenilen yağışın gelmemesi, kuraklık ve don nedeniyle buğday başta olmak üzere pek çok ürünün verimini düşürdü. Hasat yapılamayan tarlalar oldu; Bayram, “1 milyon dekar alandaki kıraç arazilere biçer girmedi. Hasat yapılan yerlerde de verim düşük” diye konuştu.

2025 sezonunda çiftçinin yüzü gülmedi. Bazıları tarlasından eli boş dönerken, çoğu üretici de istediği rakamlara ulaşamadı. Ancak üreticiler üretimden kopmak istemiyor ve yaklaşan yeni ekim sezonuna hazırlık yapıyor. Bayram, “Yeni sezona hazırlanması gerekir. Tohum ve gübre desteği istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Karaman’daki çiftçiler, devletin desteğini hissederek yeni sezonu karşılamayı ve üretimden kopmamayı hedefliyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

karaman kuraklık
