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Zonguldak 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Zonguldak'ta, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin adaylisteleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Zonguldak 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Zonguldak'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Kesinleşen listelere göre Zonguldak'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar: 

Adalet ve Kalkınma Partisi 
Zonguldak: Ömer Selim Alan 

Ereğli: Erol Şahin 

Alaplı: Mehmet Celil Uzun 

Çaycuma: Ahmet Güral Karayılmaz 

Devrek: Sezai Bükrü 

Kozlu: Ali Bektaş 

Kilimli: Kamil Altun 

Gökçebey: Mustafa Çetinoğlu 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Zonguldak: Şenol Şanal (Millet İttifakı) 

Ereğli: Halil Posbıyık 

Alaplı: Nuri Tekin 

Çaycuma: Bülent Kantarcı 

Devrek: Çetin Bozkurt 

Kozlu: Cengiz Bank 

Kilimli: Ali Aslankılıç 

Gökçebey: Cem Oktay 

Milliyetçi Hareket Partisi 
Zonguldak: Hamdi Ayan 

Ereğli: Telat Şeker 

Alaplı: Ali Demir 

Çaycuma: Haydar Oruç 

Devrek: Ahmet Akdemir 

Kozlu: Emine Ulupınar 

Kilimli: Fatih Kaldırım 

Gökçebey: Adem Ayvacık 

İYİ Parti 
Ereğli: Ali Kaya 

Çaycuma: Nusret Yakıcı 

Devrek: Yaşar Ocakçı 

Kozlu: Hüdai Dökmeci 

Kilimli: Erdinç Kargidan 

Gökçebey: Vedat Öztürk 

Saadet Partisi 
Zonguldak: Mehmet Yaman 

Ereğli: Gökhan Göktaş 

Alaplı: Erhan Uslu 

Çaycuma: Sedat Başoğlu 

Devrek: Mehmet Özmekik 

Kozlu: Samet Güngör 

Kilimli: Hüseyin Topalahmetoğlu 

Gökçebey: Erol Bayrak 

 Büyük Birlik Partisi 
Ereğli: Hüseyin Uysal 

Çaycuma: Zülfikar Uçar 

Devrek: Ercan Filizer 

Kozlu: Adem Çetin 

Kilimli: Hasan İslam 

Demokratik Sol Parti 
Zonguldak: Nurhan Başoğlu 

Kozlu: Birgül Ertek 

Çaycuma: Soner Çınar 

Ereğli: Burak Müftüoğlu 

Alaplı: İrfan Türkyılmaz 

Gökçebey: Didem Günaydın 

Devrek: Çilem Girgin Başoğlu 

Kilimli: Yiğit İshak Albayrak

Bağımsız Türkiye Partisi
Zonguldak: Serkan Yurttaş
Kozlu: Hakan Yurttaş
Çaycuma: Mesut Eren
Ereğli: Recep Özcan
Alaplı: Arif Demirci
Gökçebey: Ümit Sezgin
Devrek: Kemal Eliçora
Kilimli: Songül Kaplan

Demokrat Parti:
Zonguldak: Hamza Kara
Çaycuma: İsmail Ortabel
Kilimli: Yiğit İshak Albayrak

 Türkiye Komünist Partisi
Zonguldak: Ahmet Günaydın

Bağımsız aday
Kilimli: Velime Erdoğan

Etiketler; #zonguldak
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