Zonguldak'ta, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin adaylisteleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Zonguldak'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Zonguldak'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi

Zonguldak: Ömer Selim Alan



Ereğli: Erol Şahin



Alaplı: Mehmet Celil Uzun



Çaycuma: Ahmet Güral Karayılmaz



Devrek: Sezai Bükrü



Kozlu: Ali Bektaş



Kilimli: Kamil Altun



Gökçebey: Mustafa Çetinoğlu



Cumhuriyet Halk Partisi

Zonguldak: Şenol Şanal (Millet İttifakı)



Ereğli: Halil Posbıyık



Alaplı: Nuri Tekin



Çaycuma: Bülent Kantarcı



Devrek: Çetin Bozkurt



Kozlu: Cengiz Bank



Kilimli: Ali Aslankılıç



Gökçebey: Cem Oktay



Milliyetçi Hareket Partisi

Zonguldak: Hamdi Ayan



Ereğli: Telat Şeker



Alaplı: Ali Demir



Çaycuma: Haydar Oruç



Devrek: Ahmet Akdemir



Kozlu: Emine Ulupınar



Kilimli: Fatih Kaldırım



Gökçebey: Adem Ayvacık



İYİ Parti

Ereğli: Ali Kaya



Çaycuma: Nusret Yakıcı



Devrek: Yaşar Ocakçı



Kozlu: Hüdai Dökmeci



Kilimli: Erdinç Kargidan



Gökçebey: Vedat Öztürk



Saadet Partisi

Zonguldak: Mehmet Yaman



Ereğli: Gökhan Göktaş



Alaplı: Erhan Uslu



Çaycuma: Sedat Başoğlu



Devrek: Mehmet Özmekik



Kozlu: Samet Güngör



Kilimli: Hüseyin Topalahmetoğlu



Gökçebey: Erol Bayrak



Büyük Birlik Partisi

Ereğli: Hüseyin Uysal



Çaycuma: Zülfikar Uçar



Devrek: Ercan Filizer



Kozlu: Adem Çetin



Kilimli: Hasan İslam



Demokratik Sol Parti

Zonguldak: Nurhan Başoğlu



Kozlu: Birgül Ertek



Çaycuma: Soner Çınar



Ereğli: Burak Müftüoğlu



Alaplı: İrfan Türkyılmaz



Gökçebey: Didem Günaydın



Devrek: Çilem Girgin Başoğlu



Kilimli: Yiğit İshak Albayrak



Bağımsız Türkiye Partisi

Zonguldak: Serkan Yurttaş

Kozlu: Hakan Yurttaş

Çaycuma: Mesut Eren

Ereğli: Recep Özcan

Alaplı: Arif Demirci

Gökçebey: Ümit Sezgin

Devrek: Kemal Eliçora

Kilimli: Songül Kaplan



Demokrat Parti:

Zonguldak: Hamza Kara

Çaycuma: İsmail Ortabel

Kilimli: Yiğit İshak Albayrak



Türkiye Komünist Partisi

Zonguldak: Ahmet Günaydın



Bağımsız aday

Kilimli: Velime Erdoğan