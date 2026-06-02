Zonguldak maden göçüğü davasında 'gerçek patron' itirafı: ''Maaşlı çalışanım'' dedi, serbest kaldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 16 Şubat'ta meydana gelen, iki işçinin ölümü ve bir işçinin yaralanmasıyla sonuçlanan özel maden ocağı göçüğüne ilişkin dava Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Duruşmaya, olay nedeniyle tutuklanan 53 yaşındaki H.D., tutuksuz yargılanan 41 yaşındaki T.A. ve 35 yaşındaki E.S. ile mağdur aileler ve taraf avukatları katıldı. Yargılama sonunda heyet, dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 22 Eylül'e ertelerken, tutuklu sanık H.D.'nin tahliyesine karar verdi.

"MAAŞIMI ELDEN ALIYORUM" DİYEN SANIĞA TAHLİYE

Mahkemedeki en kritik gelişme, savunmasının son bölümünde yeniden söz alan tutuklu sanık H.D.'nin itiraflarıyla ortaya çıktı. Şirketi B.C. isimli bir kişiden herhangi bir ihaleye girmeden devraldığını belirten H.D., sahayı alırken kimseye para ödemediğini kaydetti. Asıl patronun kendisi olmadığını iddia eden sanık H.D. mahkemeye şu beyanda bulundu: "Bu şirketi ortaklığını alırken herhangi bir şekilde para vermedim. Sadece evrak üstünde yetkili kişi benim. Ben bu ocağın faaliyetleriyle ilgili bir şeye karışmıyorum, işçilere talimat vermiyorum. Ocak H.B'nindir. 18 nolu sahayı benim üzerime yaptılar. Niye yaptıklarını bilmiyorum. Ben maaşlı çalışıyorum. Maaşımı H.B'den alıyorum. 150 bin lira maaş alıyorum. H.B. bana maaşı elden vermektedir. Bu ocakla H.B. ve oğulları ilgilenmektedir"

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ

Sanığın itirafları, hayatını kaybeden maden işçilerinin aileleri tarafından da desteklendi. Göçükte can veren Ziya Kiret'in oğlu Olcay Kiret söz alarak asıl sorumlunun H.B. olduğunu belirtti ve ekledi: "Ocak sahibi H.D. değildir. Gerçek ocak sahibi H.B'dir. Onun yargılanmasını istiyorum. Bu ocağın gerçek sahibinin H.B. olduğunu herkes bilir. Bu ocağın gerçek sahibini H.B. olduğuna dair delillerimiz vardır"

Aynı ocakta çalışan diğer oğlu Onur Kiret ise ocağın asıl sahibinin H.B. olduğuna dair tanıkları olduğunu ve elinde bu kişiyle yapılmış WhatsApp yazışmaları bulunduğunu söyledi. Mahkeme heyeti bu iddia üzerine Onur Kiret'in cep telefonunun incelenmesine ve söz konusu yazışmaların çıktı alınarak dava dosyasına eklenmesine karar verdi. Ziya Kiret'in eşi Şafak Nur Kiret de kocasının mühendisten habersiz iş yapmayacağını, ocağın H.B.'ye ait olduğunu, ancak suçu H.D. üstlendiyse cezasını da onun çekmesi gerektiğini belirterek sanıklardan şikayetçi oldu.

İŞÇİLER MESAİDEN ÖNCE Mİ GİRDİ?

Şirketin tek yetkilisi olarak göründüğünü ve ocağı 15 Aralık 2025'te devraldığını anlatan H.D., kazadan iki ay önce tek vardiya sistemine geçildiğini aktardı. Hayatını kaybeden işçilerin erken saatte madene girdiğini savunan H.D., "Kazazedeler mesai saatinden önce ocağa girmişler. Ocağa girilmeden, mesai başlamadan önce mühendisimiz tarafından ocak önünde tertip yapılıp mesaiye geliş için ayrıca imza atılmaktadır. Vefat edenler mühendise haber vermeden ocağa girmişler" dedi.

Kazadan 5 gün önce şirkete daimi nezaretçi olarak atanan tutuksuz sanık E.S. de benzer bir savunma yaparak işçilerin saat 15.00'da başlayan mesaiden habersiz çalıştıklarını iddia etti. E.S., "İşçilere habersiz çalışmamalarını eğitimde bildirdim. İşçileri habersiz ocağa girmeleri daha önce başımıza gelmemiştir" ifadelerini kullandı. Suçlamaları reddeden diğer tutuksuz sanık T.A. ise 31 Ocak 2026'da şirketten ayrıldığını ve ocağın son durumuyla bağlantısı olmadığını savundu. Kazaya dair duyumlarını aktaran T.A., "Sonradan duyduğuma göre tavanın göçmesi sonucu tahkimat zayıflayarak kırılmış. Kazanın olduğu yer tahkimat yapılıp nefeslik açılıyordu. En son tahkimatın yapıldığı yer kırılıp çökmüş" şeklinde konuştu.

Göçükten yaralı kurtulan İsmet Kabuk, duruşmada tanık sıfatıyla dinlendi. Kendisini işe H.B.'nin aldığını ancak ocağın H.D. adına kayıtlı olduğunu bildiğini belirten Kabuk, olay günü şefi Ziya Kiret'in sabah gelmesini istediğini kaydetti. Kabuk o anları, "Nefeslikte üç gün boyunca çalıştık. Çalışma yaparken bir anda çalıştığımız tavan çöktü. Tahkimatı ağaçtan yapıyorduk. Tahkimat malzemesi sıkıntımız yoktu" sözleriyle anlattı.

Duruşma esnasında müşteki ve sanık avukatları arasında sözlü müdahale nedeniyle gerginlik çıktı. Bir sanık avukatının, müşteki avukatının beyanına müdahale etmesiyle başlayan tartışma karşılıklı bağrışmalara dönüştü. Sanık avukatı, elindeki dosyayı masaya vurarak ve "terbiyesiz" diyerek mahkeme salonunu terk etti. Bu tutuma tepki gösteren bir müşteki avukatı ise salonu terk eden avukata "Bir kadına bağıramazsın, haddini bil" diyerek karşılık verdi.