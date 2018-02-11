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Zonguldak'ta cinayet

Çaycuma'da bir kadın, tartıştığı komşusu tarafından öldürüldü

Zonguldak'ta cinayet

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kadın, tartıştığı komşusu tarafından öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dağüstü köyünde işitme engelli Sadullah Ç. ile komşusu Nurgül K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sadullah Ç, evden aldığı av tüfeğiyle Nurgül K'ya ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nurgül K'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sadullah Ç, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #çaycuma #cinayet
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