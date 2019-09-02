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Zonguldak'ta hırsızlık şüphelisi yakalandı

Zonguldak'ta bir iş yerinden bin 670 lira ile ikamet önünden bisiklet çaldığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta hırsızlık şüphelisi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerine açık bulunan camdan girerek yazar kasa içerisindeki bin 670 lira ile Bahçelievler Mahallesi'nde B.Ç'ye (35) ait bisikletin ikamet önünden çalınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalarda, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen E.B. (30) gözaltına alındı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı ve bir süre tedavi gördüğü hastaneden geçen yıl taburcu olduğu belirlenen şüphelinin 2006-2012 yıllarında 106, geçen yıl kasım ayından bu yana 32 olmak üzere 138 hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #hırsızlık #zonguldak
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