Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kırtasiye çalışanı Murat Arslan, iş yerinin önünde bulduğu 17 bin lirayı Nafize Gün'e teslim etti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kırtasiye çalışanı, iş yerinin önünde bulduğu 17 bin lirayı sahibine teslim etti.



Alınan bilgiye göre, Murat Arslan, çalıştığı iş yerinin önünde rafları düzelttiği sırada yerde bir cüzdan fark etti.



Arslan, sahibini öğrenmek için açtığı cüzdanda 17 bin liranın olduğunu görmesi üzerine Çaycuma Belediyesi'ne müracaat ederek kayıp parayla ilgili anons yapılmasını istedi.



Yapılan anonsların üzerine parayı bulan Arslan'ın çalıştığı iş yerine gelen Nafize Gün (75), cüzdanın kendisine ait olduğunu söyleyerek teslim aldı.







Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyeden yapılan anons üzerine Murat Arslan'a ulaştığını anlatarak, "Cüzdanı cebimin içerisine koydum zannettim. Ben farkında değilim, meğer yere düşmüş. Sol kolum çok ağrıyor. İstanbul'da özel bir hastaneye doktora gideceğim. Bu parayı da tedavimde kullanmak için çektim. Parama kavuştuğum için çok sevinçliyim." diye konuştu.



Nafize Gün, Arslan'a, "Artık ebedi, manevi oğlumsun. Sen benim yavrumsun." diyerek teşekkür etti.