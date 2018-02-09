Kilimli ilçesinde bariyerleri aşarak denize düşen otomobilin kayıp sürücüsünün cesedine ulaşıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaklaşık 80 metre yükseklikten denize düşen otomobilin sürücüsünün cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Türkali köyü yakınlarında bariyerlerin parçalanmış ve denizde de bir araç olduğunu gören Turan Gencer, durumu köy muhtarına bildirdi.

Muhtar Ahmet Terlemiş'in jandarmaya haber vermesi üzerine yapılan incelemede denizdeki 67 AT 592 plakalı otomobilin Yüksel Baki'ye (33) ait olduğu belirlendi.



Henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerleri aşarak yaklaşık 80 metrelik uçurumdan denize düşen otomobilin içinde bulunduğu öne sürülen Baki'yi bulmak için olay yerine gelen jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı.



Yüksel Baki'nin araç içinde ve çevrede bulunamaması üzerine dalgıçlar da denizde arama çalışması yaptı.



Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı Arama Kurtarma ekibi DEGAK Özel Timi-3 Komutanlığı ekipleri denizde arama çalışmalarına devam etti.

Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından dalgıçlar, Baki'nin cesedini otomobilin şoför koltuğunun ön kısmına sıkıştığını belirledi.



Bulunduğu yerden çıkarılan Baki'nin cenazesi, otopsi için Zonguldak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç, çekici yardımıyla denizden çıkarıldı.

Türkali Köyü muhtarı Terlemiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazadan önce sürücünün bir tamirhanenin önünde araç içerisinde görüldüğünü söyleyerek, "Daha sonra bana sürücüyü gören arkadaşlar olayı haber verdi. Bu arkadaşlar arabanın uçmuş olduğunu söylediler. Ben de jandarmaya haber verdim. Bizim de bildiklerimiz bu kadar. Bariyerler çok sağlam ama adam çok kuvvetli vurmuş. Bariyerlerin yıkılmaması lazım." dedi.



Turan Gencer ise Zonguldak yönüne gittiği sırada yolda güvenlik görevlisi gördüğünü belirterek, "Bariyerlerin yorumunu yaptık ama aşağı bakmadık. Daha sonra uçuruma bakınca aracı gördük. Ben de muhtara haber verdim. Muhtar da ilgilileri haberdar etti." ifadesini kullandı.



Bu arada kazanın gece saatlerinde meydana geldiği bildirildi.



