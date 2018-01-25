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Zonguldak'ta sosyal medyadan terör propagandası

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla adliye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı

Zonguldak'ta sosyal medyadan terör propagandası

 Zonguldak'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yaptıkları, gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla Y.K.Ç, H.B. ve O.G., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünün geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Y.K.Ç. tutuklanırken, H.B. ve O.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yaptıkları ve gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla Y.K.Ç, H.B. ve O.G.'yi gözaltına almıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #zeytin dalı harekatı #Türk Silahlı Kuvvetleri #terör propagandası #sosyal medya
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