Ortaylı:  ABD dış politikası iyi dosya tutar ve kalleştir
Ortaylı:  ABD dış politikası iyi dosya tutar ve kalleştir
Rusya: Yapılan saldırılar püskürtüldü
Rusya: Yapılan saldırılar püskürtüldü
Büyükelçiliğin sokağına “Fahreddin Paşa“ ismi verildi
Büyükelçiliğin sokağına “Fahreddin Paşa“ ismi verildi
Burak Akın serbest bırakıldı
Burak Akın serbest bırakıldı

Zonguldak'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Operasyonda, Antik Yunan dönemine ait olduğu belirtilen 595 sikke ele geçirildi

Zonguldak'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kozlu'da "Antik Yunan" dönemine ait olduğu belirtilen 595 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma ve Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması doğrultusunda, bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, ilçeye bağlı Esen köyü Ilıksu mevkisinde düzenledikleri operasyonda, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, "Antik Yunan" dönemine ait 595 sikke ele geçirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #sikke #operasyon #gözaltı #Antik Yunan
Önceki Haber
Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Brüksel’de
Sonraki Haber
Kardemir Karabükspor'da transfer
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.