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Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Asma Mahallesi Üzülmez Tüneli çıkışında A.Ç.'nin kullandığı 67 EN 838 plakalı otomobil sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan geçen bir tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta sürücü ile Nurçin Akgün ve Şükriye Çetin, yaralandı.

Olay yerine gelen AFAD ve sağlık ekipleri araçta sıkışan A.Ç.'yi bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri, kazada A.Ç.'nin öldüğünü belirlerken, yaralılar ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından A.Ç., otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #yaralı #trafik kazası
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