Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Tezcan Kocabıyık'ın yönetimindeki 67 UF 204 plakalı otomobil, Ereğli-Alaplı karayolu Kışla mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.



Kazada yaralanan sürücü Kocabıyık ile Ş.N.E, olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Takla attıktan sonra alev alan araç çevreden geçen vatandaşlar tarafından söndürülürken, itfaiye ekipleri bir süre soğutma işlemi gerçekleştirdi.



Olay yerine gelen bir kişi, sürücünün kendisinin olduğunu belirtmesi üzerine görevli trafik polisi, "Hiç bu araçtan çıkmışa benzemiyorsun. Doğruyu söyle yoksa hakkında yalan beyandan işlem yapacağım." dedi. Kişi daha sonra aracın sürücüsünün kendisinin olmadığını söyledi.



Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.