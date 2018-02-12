Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Furkan Çoban idaresindeki 67 TV 509 plakalı otomobil, Çağdaş İşçioğlu'nun kullandığı 67 UG 791 plakalı otomobille, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki kavşakta çarpıştı.



Çarpışmanın etkisi ile Çoban'ın kullandığı otomobil, önce refüje ardından korkuluklara çarptı.



Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Sinem Cebesoy ve Ayça İşçioğlu yaralandı.



Sürücüler vatandaşlarca araç içerisinden çıkarılırken diğer yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi araçların içerisinde yaptı. Çağdaş İşçioğlu'nun kazada yara almadan kurtulan eşi Saadet İşçioğlu ise kısa süreli şok yaşamasının ardından, ambulansa alınarak sakinleştirilmeye çalışıldı.



İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.