Akar: Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak
Akar: Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak
Trump'ın gelini hastaneye kaldırıldı
Trump'ın gelini hastaneye kaldırıldı
ABD’den PYD/PKK’ya 550 milyon dolar yardım
ABD’den PYD/PKK’ya 550 milyon dolar yardım
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde silah sesleri
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde silah sesleri

Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı

Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Furkan Çoban idaresindeki 67 TV 509 plakalı otomobil, Çağdaş İşçioğlu'nun kullandığı 67 UG 791 plakalı otomobille, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile Çoban'ın kullandığı otomobil, önce refüje ardından korkuluklara çarptı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Sinem Cebesoy ve Ayça İşçioğlu yaralandı.

Sürücüler vatandaşlarca araç içerisinden çıkarılırken diğer yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi araçların içerisinde yaptı. Çağdaş İşçioğlu'nun kazada yara almadan kurtulan eşi Saadet İşçioğlu ise kısa süreli şok yaşamasının ardından, ambulansa alınarak sakinleştirilmeye çalışıldı.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #trafik kazası #Ereğli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.