Çin ABD'ye dava açtı
Çin ABD'ye dava açtı
Öncü Kadın Diyarbakırlı analara desteğe gidiyor
Öncü Kadın Diyarbakırlı analara desteğe gidiyor
Lübnan'dan Türkiye kararı
Lübnan'dan Türkiye kararı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Ç.A. ile B.A. çiftinin adresine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 70 gram uyuşturucu ele geçirilirken şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye gönderilen şüphelilerden Ç.A. tutuklanırken, eşi B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #uyuşturucu operasyonu #tutuklama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.