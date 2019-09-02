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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zanlılardan birinin adliyeye getirilişi sırasında oğlunun "Baba" diyerek peşinden koşması dikkati çekti

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (NARKOTİM) ekipleri, kentte uyuşturucu kullanıldığı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen V.Ç. ile çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan S.K. gözaltına alındı.

Operasyonda 170 uyuşturucu hap ve 20 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Öte yandan, şüpheli V.Ç'nin polis ekiplerince adliyeye getirilişi sırasında oğlunun "Baba" diyerek peşinden koşması dikkati çekti.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #uyuşturucu #operasyon
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