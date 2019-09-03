Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen karı koca gözaltına alındı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, karı koca şüpheliler yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, Ç.A. ile B.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda çift gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, 70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.