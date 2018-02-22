Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin ayrı davalarda 4'ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla açılan iki ayrı davanın duruşmasına tutuksuz sanıklar, M.A, S.I, İ.G. ve K.A. ile avukatları katıldı.



Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.



Avukatlar da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, beraatlerini talep etti.



Aynı mahkemedeki diğer dört duruşmada ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla yargılanan tutuklu sanıklar Zeynel E, Sümeyra B, Kartal S. ve Seyfettin A. ile avukatları hazır bulundu.



Savunmalarında, emniyetteki ve savcılıktaki ifadelerini tekrar ettiklerini belirten sanıkların ardından avukatları da savunmalarını yaptı.



Mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç vasfının lehe değişmesi ihtimalini göz önüne alarak, tutuklu sanıklardan Kartal S. ile Seyfettin A'nın adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.



Heyet, diğer iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyalardaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmaları 26 Haziran'a erteledi.



Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamelerde, sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olmak", suçlarından, 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması