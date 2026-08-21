Zonguldak Valiliği'nden flaş yasak kararı! 1,5 gün boyunca denize girmek yasaklandı

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla bugün tam gün, yarın ise öğle saatlerine kadar denize girilmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

YASAK YARIN SAAT 12.00'YE KADAR SÜRECEK

Valilikten yapılan duyuruda, Batı Karadeniz kıyılarında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, fırtına ve yüksek dalga riski nedeniyle sahil şeridinde tedbirlerin artırıldığı kaydedildi. Alınan karar doğrultusunda:

Bugün (21 Ağustos Cuma): Gün boyunca denize girmek tamamen yasaklandı.

Yarın (22 Ağustos Cumartesi): Saat 12.00'ye kadar denize giriş kısıtlaması devam edecek.

Yetkililer, olası boğulma ve kaza olaylarının önüne geçilmesi adına vatandaşların ve tatilcilerin uyarılara ve güvenlik görevlilerinin talimatlarına titizlikle uymaları gerektiğini vurguladı.