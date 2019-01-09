Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi, belde, bağlı köyler ile 4 ilçede okullarda eğitime bir gün ara verildi. Bayburt'ta etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi, belde, bağlı köyler ile 4 ilçede okullarda eğitime bir gün ara verildi.



Valilik'ten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma nedeniyle il merkezi, belde, bağlı köyler ile Devrek, Alaplı, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde, yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.





Bayburt

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 9 Ocak Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de aynı gün idari izinli sayılacağı vurgulandı.