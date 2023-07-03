Zonguldak'ın köylerinde şap karantinası başlatıldı

Kurban Bayramı sonrası en son Kütahya hayvan pazarlarının şap hastalığına tedbir amaçlı kapatılmıştı. Şap hastalığı nedeni ile şimdi de Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı o köyler karantina altında.

Zonguldak'ın köylerinde şap karantinası başlatıldı
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 6 köye geçici olarak hayvan giriş ve çıkışı kısıtlandı.

Bartın merkeze bağlı Ulugeçitambarcı köyünde şap hastalığına rastlanılması üzerine Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, karantina uygulaması başlattı.

Bölgede gerekli çalışmaları yapıp tedbir alan ekipler, İhsanoğlu, Ramazanoğlu, Yukarı İhsaniye Yeşilköy, Başaran ve Sarmaşık köyleri geçici olarak hayvan giriş ve çıkışını yasakladı.

Öte yandan, Devrek ve Ereğli'de de şap hastalığı ile ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # Zonguldak çaycuma # Şap Hastalığı
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