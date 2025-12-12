Zonguldak’ta 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın sanığı hakim karşısına çıktı

Zonguldak’ta üç kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, merkez ilçeye bağlı Köroğlu köyünde 20 Temmuz’da Halilcan (24), kardeşi Emirkan (18) ve babaanneleri Nazmiye K’yi (75) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Erdeniz K. katıldı. Duruşmada ayrıca hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları da hazır bulundu.

”KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN BIÇAKLADIM”

Mahkemede savunma yapan sanık Erdeniz K, olay sırasında kendisine ağır küfürler edildiğini ve saldırıya uğradığını öne sürdü. Yere yatırılarak boğulmaya çalışıldığını iddia eden sanık, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Nefessiz kaldım, ölüyordum. Kendimi kurtarmak için bıçakladım. Bıçakla yaraladığımı inkar etmiyorum ama durduk yere yapmadım, kendimi savunmak içindi.”

Şikayetçi sıfatıyla davaya katılan maktullerin yakınları, taraflar arasında daha önce herhangi bir husumet bulunmadığını belirterek, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.

“HALİLCAN BOĞAZINA YAPIŞTI”

Duruşmada tanık olarak dinlenen L.K, düğün sonrası eve dönerken sesler duyduklarını söyledi. Olay anını anlatan tanık, şu ifadeleri kullandı: “Ertuğrul, sanığa küfür ediyordu. Olay yerine geldiğimizde Halilcan koşarak geldi. Sanık evine girmeye çalışırken Halilcan boğazına yapıştı, yere düşürüp sıkıştırdı. ‘Halilcan yapma, adam ölecek.’ diyerek çekmeye çalıştım. Halilcan bir hamleyle kalktı, ‘Ben bıçaklandım.’ dedi ve yere düştü.”

Halilcan ve Emirkan K’nin annesi Fatma K. de mahkemede söz aldı. Sanık Erdeniz K’ye yaklaştığında bıçağın parladığını gördüğünü anlatan anne, yaşadığı anları şöyle dile getirdi: “‘Sen ne yaptın?’ derken bana da bıçak savurdu. Kendini kurtarmak istese koluna bacağına vurur, yavrumu kalbinden bıçaklamazdı. Bizim kimseyle husumetimiz olmadı. Kimseye hakaret, küfür etmedim.”

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Tanıkların dinlenmesine devam edilmesi amacıyla duruşma 9 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Köroğlu köyünde 20 Temmuz’da, aralarında husumet bulunan akraba iki grup düğün dönüşünde karşılaşmış, yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında Erdeniz K, Halilcan K. (24), Emirkan K. (18) ve olay yerinde bulunan Nazmiye K’yi (75) bıçakla yaralamıştı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.