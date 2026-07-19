Zonguldak'ta acı ölüm! Fındık bahçesinde eşek arısının soktuğu kadın kurtarılamadı

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kaptaş Kurtlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 57 yaşındaki Aysel Yaman, fındık bahçesinde dip temizliği çalışmaları yapan kardeşine yardım etmek amacıyla bahçeye gitti. Çalışma yürüttüğü sırada bir anda eşek arısının saldırısına uğrayan Yaman, arı sokmasının ardından fenalaştı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDAKİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aysel Yaman, durumu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak talihsiz kadın, doktorların gösterdiği tüm çabalara ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Evli ve iki çocuk annesi olduğu belirtilen Aysel Yaman'ın cenaze programı da netleşti. Yaman'ın cenazesi, bugün ikindi namazı öncesinde Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Abdi Köyü Teperen Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alınacak. Ardından kılınacak ikindi namazını müteakip Kaptaş Kurtlar Köyü aile mezarlığında toprağa verilecek.