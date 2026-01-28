Zonguldak’ta acil tahliye! Bahçesinde ve odasında metan gazı belirlenen iki katlı ev boşaltıldı

Olay, Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Taşbaca Mahallesi Kardeş Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Kırlak'a ait iki katlı binada ikamet eden vatandaşlar, evdeki doğal gaz cihazının sürekli alarm vermesi üzerine durumu ilgili doğal gaz dağıtım şirketine bildirdi.

CİHAZIN UYARISI HAYAT KURTARDI

İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan şirket yetkilileri, tesisatta yaptıkları incelemede sistemsel bir olumsuzluğa rastlamadı. Durumun şüpheli bulunması üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı. AFAD uzmanlarının özel cihazlarla gerçekleştirdiği detaylı taramada, evin bir odasında ve bahçe bölümünde metan gazı biriktiği tespit edildi.

Tehlikenin belirlenmesiyle birlikte binanın doğal gaz akışı kesildi. Evde yaşayan 6 kişi güvenlik önlemleri kapsamında tahliye edilerek yakınlarının yanına yerleştirildi. Çevrede yapılan araştırmada, evin yakınlarında kapatılan eski kömür ocaklarına ait havalandırma bacaları ve tünel girişlerinin bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri, sızıntının kaynağını belirlemek amacıyla bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Binanın çevresine güvenlik şeridi çekilerek alan giriş çıkışlara kapatıldı.

"ÖLÇÜMLER SONRASINDA METAN GAZI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Süreci yakından takip eden Mahalle Muhtarı Kibar Arıkan, yaşananları şu ifadelerle anlattı: "Yetkililer eve gelip ölçüm yaptı. Kendi sisteminde bir şey göremedi. Ölçümler sonrasında metan gazı olduğu tespit edildi. AFAD geldi, ölçüm yaptı. AFAD yetkilileri evi boşalttı. TTK yetkilileri gazla ilgili ölçüm yapıyorlar. Doğal gaz kesildi. Ona göre karar verilecek. Koku evin içinden ve bahçeden tespit edildi. AFAD yetkilileri metan gazı olduğunu söylediler."