Zonguldak'ta arkadaş kavgası cinayetle sonuçlandı!

Zonguldak'ta Mithatpaşa Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Arslan Arslanbaki hayatını kaybetti. Birlikte alkol aldıkları sırada çıkan tartışmanın büyümesiyle yaşanan trajik olayın ardından, emniyet güçleri tarafından başlatılan soruşturma süreci hızla derinleştirildi.

Olayın hemen sonrasında bölgede çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Gökhan B.'yi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgu işlemleri tamamlanan Gökhan B., sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

"KAZAEN YARALANDI"

Adliyedeki savcılık sorgusunda yöneltilen suçlamaları reddeden Gökhan B.'nin, Arslanbaki ile aralarında derin bir dostluk bağı olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Olay anında somut bir sebep olmaksızın aralarında tartışma çıktığını belirten zanlı, ifadesinde ''kazaen yaralandı'' iddiasını öne sürdü.

Mahkeme heyeti tarafından tutuklanmasına karar verilen şüpheli, ardından cezaevine gönderildi.