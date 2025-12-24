Zonguldak’ta boşanma aşamasındaki eş anne ve kızı av tüfeğiyle öldürdü

Olay, öğle saatlerinde Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy Çalca Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hasta olan bir akrabalarını ziyaretten dönen Tülay Ündeş (45) ile annesi Zaide Alkaç (64), evlerine yaklaştıkları sırada köprü üzerinde Yusuf Ündeş (46) ile karşılaştı. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Yusuf Ündeş’in, eşi ve kayınvalidesine “Şimdi konuşsanıza” dedikten sonra otomobilinden aldığı av tüfeğiyle ateş açtığı belirtildi.

Anne ve kızı olay yerinde kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Yusuf Ündeş kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Tülay Ündeş ile Zaide Alkaç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından anne ve kızın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haberi alarak olay yerine gelen anne ve kızın yakınları sinir krizi geçirirken, yetkililer tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, kaçan şüpheli Yusuf Ündeş’i ilçe merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli hakkında daha önce verilen uzaklaştırma kararının haziran ayında sona erdiği bildirildi.

Soruşturma sürüyor.