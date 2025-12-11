Zonguldak’ta çocukların hırsızlık görüntüleri şaşırttı: Büfe sahibi tepki gösterdi
Ereğli’de parktaki oyuncak kasalarını ve büfeyi hedef alan çocukların güvenlik kameralarına yakalanması üzerine işletmeci duruma tepki gösterdi.
Ereğli ilçesinde büfe işletmeciliği yapan Ergin Avşar, son günlerde artan hırsızlık olayları nedeniyle tepkisini dile getirdi. İşletmeci, büfesinin etrafı güvenlik kameralarıyla çevrili olmasına rağmen, özellikle gece saatlerinde çocuk gruplarının dolaplarına yöneldiğini belirtti.
Yaşanan olay sonrası sabah dükkanına geldiğinde içecek dolabındaki hareketliliği fark eden Avşar, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Büfe sahibi, olayı şu sözlerle anlattı:
"Daha önce de dolabın kapağının açıldığını gördük ama kendi hatamız sandık. Üç dört kez üst üste olunca kameraya baktık. Gece 01.00 sıralarında bir grup çocuğun gelip dolaptan ihtiyaçları kadar enerji içeceği alıp uzaklaştığını fark ettim. Meğer kilidi çekince açılıyormuş, biz de fark etmemişiz."
KAMERALARA YANSIYAN İKİNCİ VAKA
Öte yandan, aynı güvenlik kameralarına yansıyan başka görüntülerde de benzer durumlar gözlemlendi. Görüntülere göre, bir grup çocuk park yakınındaki ücretle çalışan oyuncakların kasalarını açarak içerisindeki paraları aldı. Bazı çocukların ise yüzlerini gizlemek amacıyla montlarını yüzlerine kapattığı tespit edildi.
Büfe sahibi Ergin Avşar, tüm bu hırsızlık eylemlerine rağmen çocukları polise şikayet etmek yerine uyarmayı tercih ettiğini söyledi. Çocukların geleceğini düşündüğünü ifade eden Avşar, "Her yer kamera dolu. Polise versek sicilleri bozulacak. Böyle şeyler yapmasınlar, yazık" diyerek öğüt verdi.