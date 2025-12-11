Zonguldak’ta çocukların hırsızlık görüntüleri şaşırttı: Büfe sahibi tepki gösterdi

"Daha önce de dolabın kapağının açıldığını gördük ama kendi hatamız sandık. Üç dört kez üst üste olunca kameraya baktık. Gece 01.00 sıralarında bir grup çocuğun gelip dolaptan ihtiyaçları kadar enerji içeceği alıp uzaklaştığını fark ettim. Meğer kilidi çekince açılıyormuş, biz de fark etmemişiz."