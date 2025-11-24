Zonguldak’ta dere yatakları alarm veriyor! Ormanlık bölgede tonlarca moloz ve mesken atığı bulundu

Hüseyin Kumuz, caydırıcı yaptırımların eksikliğine dair endişelerini de dile getirdi. Kumuz, mevcut durumun devam etmesi halinde moloz dökenlerin resmi döküm alanlarına gitmek yerine atıklarını buraya taşımaya devam edeceklerini vurguladı. Kumuz ayrıca, "Eğer caydırıcı yaptırımlar uygulanmazsa bunu yapanlar moloz döküm alanlarına gitmeyip atıklarını buraya taşımaya devam eder. Üstelik akşam saatlerinden sonra hiçbir yetkiliye ulaşamıyoruz," diyerek denetimdeki boşluğun altını çizdi.

Bölge halkı, doğal güzelliğin hızla yok olmasına neden olan bu çevre kirliliğinin acilen durdurulmasını ve bu eylemlerin sorumluları hakkında hukuki işlem başlatılmasını talep etti.