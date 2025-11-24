Zonguldak’ta dere yatakları alarm veriyor! Ormanlık bölgede tonlarca moloz ve mesken atığı bulundu
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Gümeli ve Geçmiş altı mevkileri arasındaki dere yatakları, kimliği belirsiz kişi ve firmalar tarafından bilinçsizce atılan mesken atıkları ve inşaat molozları nedeniyle büyük bir çevre felaketine maruz kalıyor.
Zonguldak’ın Alaplı ilçesi sınırlarında bulunan Gümeli ve Geçmiş altı yerleşimleri arasındaki dere yatakları, ciddi bir çevre kirliliğine sahne oluyor. Bölgedeki çam ve meşe ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanın doğal güzelliği, kontrolsüz bir şekilde boşaltılan binlerce ton mesken atığı ve moloz yüzünden günden güne yok ediliyor.
Yapılan tespitlere göre, Gümeli-Geçmiş altı deresi boyunca, inşaat hafriyatlarının gelişigüzel bir biçimde boşaltıldığı iddia ediliyor. Bu durum, hem yöre halkının hem de çevre hassasiyeti olan vatandaşların yoğun tepkisine neden oldu.
"TAŞKINLARA SEBEP OLUYOR"
Geçmişaltı mevkiinde ikamet eden Hüseyin Kumuz, dere yatağının koruma alanı statüsünde olduğuna dikkat çekerek, yaşananlara sert bir dille tepki gösterdi. Kumuz, yetkisiz kullanıma izin verilmesini sorgulayarak şunları söyledi:
"Bu alanın şahıslara veya firmalara bu şekilde kullanım hakkını kim veriyor, bilmiyoruz. Dere yataklarına yığılan bu molozlar özellikle yağışlı havalarda dereye akıyor, birikmelere ve ilerleyen süreçte taşkınlara sebep oluyor. Buna göz yumulması kabul edilemez."
Kumuz, yerel yönetim ve kamu kurumlarının denetimlerindeki zaafiyete işaret ederek yetkililere seslendi: "Türkiye'nin hiçbir yerinde dere ve çay yataklarına mesken atığı ve moloz dökülmez. Valilik ve ilgili kamu kurumları denetimlerini artırmalı, cezalar yükseltilmeli."
Hüseyin Kumuz, caydırıcı yaptırımların eksikliğine dair endişelerini de dile getirdi. Kumuz, mevcut durumun devam etmesi halinde moloz dökenlerin resmi döküm alanlarına gitmek yerine atıklarını buraya taşımaya devam edeceklerini vurguladı. Kumuz ayrıca, "Eğer caydırıcı yaptırımlar uygulanmazsa bunu yapanlar moloz döküm alanlarına gitmeyip atıklarını buraya taşımaya devam eder. Üstelik akşam saatlerinden sonra hiçbir yetkiliye ulaşamıyoruz," diyerek denetimdeki boşluğun altını çizdi.
Bölge halkı, doğal güzelliğin hızla yok olmasına neden olan bu çevre kirliliğinin acilen durdurulmasını ve bu eylemlerin sorumluları hakkında hukuki işlem başlatılmasını talep etti.