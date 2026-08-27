Zonguldak’ta kahreden olay! 19 yaşındaki genç odasında hareketsiz bulundu

Olay, öğle saatlerinde Karalar köyünde meydana geldi. 19 yaşındaki B.Y., banyoya girdikten bir süre sonra kendi odasına geçti. Daha sonra odasında hareketsiz halde bulunduğu fark edilen genç için durum vakit kaybetmeden yetkililere bildirildi.

Bildirim üzerine adrese hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde, B.Y.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Hayatını kaybeden genç için bugün Karalar köyünde cenaze töreni düzenlendi. B.Y.'nin cenazesi, törenin ardından dualarla toprağa verildi. Yaşanan ölümün koşullarını netleştirmek üzere jandarma ekiplerince başlatılan inceleme işlemleri sürüyor.