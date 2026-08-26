Zonguldak'ta kan donduran kaplumbağa vahşeti! Sosyal medyadaki görüntüler sonrası gözaltına alındı

Güvenlik güçlerince kimliği tespit edilerek gözaltına alınan 37 yaşındaki Arzu S., görüntülerin yaklaşık 15 yıl öncesine ait olduğunun belirlenmesi üzerine ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLERİN ARDINDAN GÖZALTI

Sosyal medyada infiale yol açan videoda, bir kadının ev ortamında kaplumbağaya botlarıyla tekme attığı ve üzerine basarak kabuğunu parçalayıp öldürdüğü anlar yer aldı. Görüntülerin yayılması üzerine emniyet birimleri derhal inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜLERİN 15 YIL ÖNCESİNE AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Şüphelinin Kimliği Belirlendi: Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde videodaki kişinin Ereğli’de ikamet eden Arzu S. (37) olduğu saptandı ve şüpheli polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

İfadesi Alındı: İncelemelerde kaydın yaklaşık 15 yıl önce çekildiği tespit edildi. Emniyetteki sorgu ve yasal işlemleri tamamlanan Arzu S., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.