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Zonguldak'ta karbonmonoksit zehirlenmesi

Kömür sobasından sızan gazdan zehirlenen bir kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ta karbonmonoksit zehirlenmesi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sabunlar köyünde ikamet eden Dursun ve Ayşe Pirpir çiftinden haber alamayan yakınları, eve gitti.

Eve giren yakınları, Dursun ve Ayşe Pirpir çiftini hareketsiz halde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler Dursun Pirpir'in yaşamını yitirdiğini belirlerken, eşi Ayşe Pirpir ise Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Dursun Pirpir'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Devrek Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Pirpir çiftinin kömür sobasından sızan gazdan zehirlendiği belirlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #karbonmonoksit #devrek
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