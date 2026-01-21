Zonguldak'ta korku dolu anlar: Halk otobüsü eve daldı!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sabahın erken saatlerinde rampa aşağı inen bir halk otobüsü, buzlanan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki binaya daldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Zonguldak'ta korku dolu anlar: Halk otobüsü eve daldı! - Resim: 1

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kestaneci Mahallesi Merkez Sokak üzerinde meydana geldi. 

1 6
Zonguldak'ta korku dolu anlar: Halk otobüsü eve daldı! - Resim: 2

Edinilen bilgilere göre, M.Ş. yönetimindeki 67 M 8009 plakalı halk otobüsü, rampadan aşağı indiği esnada iddiaya göre zeminin buzlu olması sebebiyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç hızla savruldu.

2 6
Zonguldak'ta korku dolu anlar: Halk otobüsü eve daldı! - Resim: 3

Yol kenarındaki tek katlı eve çarparak durabilen otobüs, binada büyük hasara yol açtı. Çarpmanın şiddetiyle hem evde hem de araçta maddi hasar meydana geldi. 

3 6
Zonguldak'ta korku dolu anlar: Halk otobüsü eve daldı! - Resim: 4

Olay anında otobüsün içinde yolcu bulunmaması ve çarpılan evin boş olması olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi.

4 6
Zonguldak'ta korku dolu anlar: Halk otobüsü eve daldı! - Resim: 5

Kazanın hemen ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri kimsenin burnunun bile kanamadığı olayla ilgili trafik ekipleri tahkikat başlattı. 

5 6
Zonguldak'ta korku dolu anlar: Halk otobüsü eve daldı! - Resim: 6

Eve çarparak duran halk otobüsü, bölgeye getirilen bir kepçe yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

6 6
zonguldak