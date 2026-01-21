Zonguldak'ta korku dolu anlar: Halk otobüsü eve daldı!
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sabahın erken saatlerinde rampa aşağı inen bir halk otobüsü, buzlanan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki binaya daldı.
Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kestaneci Mahallesi Merkez Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, M.Ş. yönetimindeki 67 M 8009 plakalı halk otobüsü, rampadan aşağı indiği esnada iddiaya göre zeminin buzlu olması sebebiyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç hızla savruldu.
Yol kenarındaki tek katlı eve çarparak durabilen otobüs, binada büyük hasara yol açtı. Çarpmanın şiddetiyle hem evde hem de araçta maddi hasar meydana geldi.
Olay anında otobüsün içinde yolcu bulunmaması ve çarpılan evin boş olması olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi.
Kazanın hemen ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri kimsenin burnunun bile kanamadığı olayla ilgili trafik ekipleri tahkikat başlattı.
Eve çarparak duran halk otobüsü, bölgeye getirilen bir kepçe yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.