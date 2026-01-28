Zonguldak'ta korkutan manzara! Çay yatağı ölü tavuklarla doldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan bir çay yatağında ortaya çıkan manzara, çevre sakinlerini harekete geçirdi. Dere yatağında sürüklenen ve kıyıya vuran onlarca telef olmuş tavuk tespit edildi. Suyun içerisindeki tavuk ölüleri, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında hem sağlık endişesine hem de tedirginliğe neden oldu.

Bölgede hayvanlarını otlatan vatandaşların verdiği bilgiye göre, ölü tavuklar yaklaşık bir haftadır dere yatağında bulunuyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının da etkisiyle çürümeye başlayan tavukların, etrafa ağır ve kötü bir koku yaydığı belirtildi. Çevre kirliliğine yol açan bu durumun kaynağı, tavukların neden telef olduğu ya da kimler tarafından o noktaya atıldığı henüz netlik kazanmadı.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ DEVREDE

Vatandaşların ihbarı ve artan şikayetler üzerine yetkililer duruma el koydu. Alaplı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu bölgeye giderek olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin yapacağı incelemelerin ardından ölümlerin sebebi ve sorumluların tespit edilmesi bekleniyor.