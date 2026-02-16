Zonguldak'ta maden ocağında göçük! Kurtarma ekipleri seferber oldu

Zonguldak’ın Kilimli ilçesindeki Gelik Maden Ocağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme yaşandı. Göçük ihbarının alınmasıyla birlikte bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve maden kurtarma ekipleri yönlendirildi.

BAŞKAN SEZGİN: 1 İŞÇİ İLE İLETİŞİM SAĞLADIK

Kurtarma çalışmaları sürerken Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, olayla ilgili sıcak gelişmeyi paylaştı. Mahsur kalan işçi sayısını 4 olarak açıklayan Sezgin, "Göçük altında 4 işçi kaldı, 1 işçi ile iletişim sağladık" dedi.

Ekiplerin işçileri kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.