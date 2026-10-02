Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Olay, Esen Mahallesi'ndeki maden ocağında yaşandı. Çalışma sırasında meydana gelen göçükte 51 yaşındaki işçi Muhammet Çelik toprak altında mahsur kaldı.

Çelik, yanında çalışan arkadaşları tarafından göçük altından çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi işçiyi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tüm müdahalelere rağmen Çelik'in hayatı kurtarılamadı.

22 GÜN ÖNCE İMHA EDİLEN OCAK YENİDEN AÇILMIŞ

Ocakla ilgili dikkat çeken bir iddia da gündeme geldi. İddiaya göre ocak, yetkililer tarafından yaklaşık 22 gün önce imha edilmişti. Ocağın sahibi E.Ç.'nin burayı M.Ç.'ye devrettiği, ardından ocağın yeniden açıldığı öne sürüldü.