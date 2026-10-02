Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Olay, Esen Mahallesi'ndeki maden ocağında yaşandı. Çalışma sırasında meydana gelen göçükte 51 yaşındaki işçi Muhammet Çelik toprak altında mahsur kaldı.

Çelik, yanında çalışan arkadaşları tarafından göçük altından çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi işçiyi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tüm müdahalelere rağmen Çelik'in hayatı kurtarılamadı.

22 GÜN ÖNCE İMHA EDİLEN OCAK YENİDEN AÇILMIŞ

Ocakla ilgili dikkat çeken bir iddia da gündeme geldi. İddiaya göre ocak, yetkililer tarafından yaklaşık 22 gün önce imha edilmişti. Ocağın sahibi E.Ç.'nin burayı M.Ç.'ye devrettiği, ardından ocağın yeniden açıldığı öne sürüldü.

İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
2019’dan bu yana aranıyordu! Firari FETÖ şüphelisi saklandığı yerde yakalandı2019’dan bu yana aranıyordu! Firari FETÖ şüphelisi saklandığı yerde yakalandıGündem
zonguldak maden ocağı göçük
Günün Manşetleri
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük
Firari FETÖ şüphelisi saklandığı yerde yakalandı
"Beklenen Marmara depremi ne zaman?" sorusu tarih oldu
T.C. kimlik kartı kullanımında yeni dönem
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un torpil yazışma
Başkan Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı!
İstanbul dahil 13 ile şiddetli sağanak geliyor!
3 maden işçisinin daha cansız bedenine ulaşıldı
2 Süper Lig hakemi gözaltında
4 ilde internetten uyuşturucu satışına operasyon
Çok Okunanlar
1 Milyon 600 Bin TL Aylık Ne Kadar Kazandırır? İşte 26 Bankanın Kuruşu Kuruşuna Net Faizi 1 Milyon 600 Bin TL Aylık Ne Kadar Kazandırır? İşte 26 Bankanın Kuruşu Kuruşuna Net Faizi
Meteoroloji Saat Vererek 15 İli Uyardı: Gökyüzü Cumartesi Günü de Yarılacak! Meteoroloji Saat Vererek 15 İli Uyardı: Gökyüzü Cumartesi Günü de Yarılacak!
CANLI İZLE: Taşacak Bu Deniz 2. sezon CANLI İZLE: Taşacak Bu Deniz 2. sezon
Akaryakıtta ÖTV depremi: 2 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları Akaryakıtta ÖTV depremi: 2 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları
Kardeş cinayetinde kan donduran detay! Kardeş cinayetinde kan donduran detay!