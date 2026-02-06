Zonguldak'ta 'rüşvetle muayene' operasyonu: Ağır kusurlu araçlara onay verdiler!

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki araç muayene istasyonuna yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir yıl süren istihbari çalışmalar sonucunda, bazı istasyon çalışanları ile iş takibi yapan aracıların organize şekilde hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerin, randevusu bulunmayan veya ağır kusurları nedeniyle muayeneden kalması gereken araçları rüşvet karşılığında geçmiş gibi gösterdikleri belirlendi. "Resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlarını işledikleri saptanan 13 şüpheli gözaltına alındı.

HESAPLARDAKİ 3 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ HAREKET

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, usulsüzlüğün mali boyutunu da mercek altına aldı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, olaya ilişkin yıllık yaklaşık 3 milyon liralık bir hareketlilik tespit edildi. Haksız kazancın kesin miktarının, hazırlanacak MASAK raporuyla netleşeceği belirtildi. Soruşturma kapsamında 50'si şüpheli, 15'i tanık olmak üzere toplam 65 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Usulsüz yollarla muayeneden geçtiği belirlenen araçlar ise tekrar kontrole çağrıldı. Yeniden yapılan incelemelerde, bu araçların hiçbirinin standart kontrollerden geçemediği tutanaklara işlendi.

ÇALIŞANLAR VE ARACILAR ADLİYEDE

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. İstasyon çalışanları T.Ö, H.B, İ.C.D, İ.G, Ö.Y, M.Ç, M.A. ile aracılar G.Ö, T.E, M.V. ve S.A. geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.