Zonguldak'ta 'rüşvetle muayene' operasyonu: Ağır kusurlu araçlara onay verdiler!

Zonguldak'ta araç muayene istasyonunda dönen rüşvet çarkı, polis ekiplerinin bir yıllık titiz takibiyle ortaya çıkarıldı. Parayı veren ağır kusurlu araçların bile kontrolden sorunsuz geçtiği operasyonda, para trafiği dudak uçuklattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Zonguldak'ta 'rüşvetle muayene' operasyonu: Ağır kusurlu araçlara onay verdiler!
Yayınlanma:

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki araç muayene istasyonuna yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir yıl süren istihbari çalışmalar sonucunda, bazı istasyon çalışanları ile iş takibi yapan aracıların organize şekilde hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerin, randevusu bulunmayan veya ağır kusurları nedeniyle muayeneden kalması gereken araçları rüşvet karşılığında geçmiş gibi gösterdikleri belirlendi. "Resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlarını işledikleri saptanan 13 şüpheli gözaltına alındı.

HESAPLARDAKİ 3 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ HAREKET

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, usulsüzlüğün mali boyutunu da mercek altına aldı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, olaya ilişkin yıllık yaklaşık 3 milyon liralık bir hareketlilik tespit edildi. Haksız kazancın kesin miktarının, hazırlanacak MASAK raporuyla netleşeceği belirtildi. Soruşturma kapsamında 50'si şüpheli, 15'i tanık olmak üzere toplam 65 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Usulsüz yollarla muayeneden geçtiği belirlenen araçlar ise tekrar kontrole çağrıldı. Yeniden yapılan incelemelerde, bu araçların hiçbirinin standart kontrollerden geçemediği tutanaklara işlendi.

ÇALIŞANLAR VE ARACILAR ADLİYEDE

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. İstasyon çalışanları T.Ö, H.B, İ.C.D, İ.G, Ö.Y, M.Ç, M.A. ile aracılar G.Ö, T.E, M.V. ve S.A. geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

25 dakikada 35 sayı! Austin Reaves, 76ers'ı tek başına dağıttı25 dakikada 35 sayı! Austin Reaves, 76ers'ı tek başına dağıttıSpor
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta deprem şehitlerini andıBakan Kurum, Kahramanmaraş'ta deprem şehitlerini andıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

zonguldak RÜŞVET
Günün Manşetleri
6 Şubat deprem davalarında bilanço netleşti
Zonguldak'ta 'rüşvetle muayene' operasyonu
MİT, Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 kişiyi yakaladı
BDDK ve SGK’da üst düzey atamalar...
Alt geçitte mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası...
"Kapsama Öcalan da girmektedir"
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı
Futbolda "bahis ve şike" depremi
Çok Okunanlar
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum
20 il için "sarı kod" verildi! 20 il için "sarı kod" verildi!
İstanbul'un suyu ne kadar kaldı? İşte 6 Şubat doluluk oranları İstanbul'un suyu ne kadar kaldı? İşte 6 Şubat doluluk oranları
BDDK ve SGK’da üst düzey atamalar... BDDK ve SGK’da üst düzey atamalar...