Zonguldak'ta sağanak sonrası dere taştı! Sanayi sitesindeki atölyeleri su bastı
Meteoroloji'nin şiddetli yağış ve sel uyarısının ardından Zonguldak'ta etkili olan sağanak, kentin birçok noktasında su baskınlarına yol açtı.
Yağış nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde yükselen dere taştı. Suların ilk olarak bölgedeki bir su fabrikasının binasının önünü bastığı belirtildi.
Sanayi bölgesine yönelen sular kısa sürede bazı atölyelerin içine ulaştı. Esnafın ve çalışanların yaşadığı panik anlarını vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Dere suyunun sürüklediği odun parçaları, çamur ve taş molozlar sanayi sitesinin yolunu kapladı.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Güzergâhtaki yolda mazgallar tıkandığı için büyük bir su birikintisi oluştu. Belediye ekipleri, biriken suyu tahliye edebilmek için mazgal açma çalışması yürüttü.
Sağanak, Kozlu ilçesinde de sorunlara yol açtı. Yağışın ardından Kozlu sahil yolu kısa süreliğine suyla doldu ve sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğin aksadığı bölgede ekipler mazgal açma çalışması yaptı. Suyun tahliye edilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.
Yaşananları anlatan Mahmut Tuncay isimli vatandaş, "Gündüzden beri yağıyordu. Sular bir anda geldi. Burada dere taştı. Sanayi sitesinin içerisine kadar geldi. Dere yolla birleşti. Şimdi sular çekildi ancak bazı arkadaşlarımızın iş yerlerine sular girmiş. Ekipler temizlik çalışması yaptılar" dedi.
Suların kısmen çekilmesinin ardından belediye ve Karayolları ekiplerinin başlattığı moloz kaldırma ve temizlik çalışmaları sürüyor.