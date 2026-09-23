Zonguldak'ta sağanak sonrası dere taştı! Sanayi sitesindeki atölyeleri su bastı

Yaşananları anlatan Mahmut Tuncay isimli vatandaş, "Gündüzden beri yağıyordu. Sular bir anda geldi. Burada dere taştı. Sanayi sitesinin içerisine kadar geldi. Dere yolla birleşti. Şimdi sular çekildi ancak bazı arkadaşlarımızın iş yerlerine sular girmiş. Ekipler temizlik çalışması yaptılar" dedi.