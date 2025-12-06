Zonguldak’ta tünel girişinde feci kaza: 4 kişi yaralandı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, gece saatlerinde Kavukkavla mevkisindeki tünel girişinde meydana gelen tek taraflı trafik kazası sonucu, aralarında bir çocuğun da bulunduğu dört kişi yaralandı.
Kaza, Alaplı sınırları içerisinde bulunan Kıran Köyü Kavukkavla mevkisinde gerçekleşti.
Alınan bilgilere göre, A.T. (20) yönetimindeki 34 ZG 2311 plakalı otomobil, Akçakoca yönünden Alaplı istikametine doğru ilerlerken, sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil, yolun sol tarafında bulunan refüje çarparak durabildi.
Şiddetli çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü A.T. ile birlikte yolcular Y.T. (17), N.T. (39) ve H.Y. Tufan (7) yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, yaralılar ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.