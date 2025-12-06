Zonguldak’ta tünel girişinde feci kaza: 4 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre, A.T. (20) yönetimindeki 34 ZG 2311 plakalı otomobil, Akçakoca yönünden Alaplı istikametine doğru ilerlerken, sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil, yolun sol tarafında bulunan refüje çarparak durabildi.