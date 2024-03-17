Zonguldak'ta yakalanan kaçak maden ocakları imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı ekiplerce imha edildi. Ele geçirilen eşyalar ise Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak'ta yakalanan kaçak maden ocakları imha edildi
Zonguldak'ta yakalanan kaçak maden ocakları imha edildi
Editör: Uğur Çam

Zonguldak'ta yasa dışı ruhsatsız ocaklara geçit verilmiyor. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi. Söz konusu ocaklarda 15 ton kömür, 1 adet vagon, 70 metre ray ele geçirildi.

Ele geçirilen eşyalar, maden ocaklarının orman bölgesinde tespit edilmesinden dolayı Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Zonguldak # zonguldak # maden ocağı
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