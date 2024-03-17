Zonguldak'ta yakalanan kaçak maden ocakları imha edildi
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı ekiplerce imha edildi. Ele geçirilen eşyalar ise Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Zonguldak'ta yasa dışı ruhsatsız ocaklara geçit verilmiyor. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi. Söz konusu ocaklarda 15 ton kömür, 1 adet vagon, 70 metre ray ele geçirildi.
Ele geçirilen eşyalar, maden ocaklarının orman bölgesinde tespit edilmesinden dolayı Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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