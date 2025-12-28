Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? Valilikten 29 Aralık kar yağışı açıklaması

Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi sorusu gündemde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre 28 Aralık 2025 Pazar gününü 29 Aralık 2025 Pazartesi gününe bağlayan gece saat 03.00’ten itibaren Zonguldak’ta yoğun kar yağışı etkili olacak. Sabah 09.00’a kadar süreceği belirtilen kar yağışının öğle saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde devam edeceği, akşam saatlerinde ise yeniden kuvvetleneceği paylaşıldı.

MGM raporunun ardından Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Açıklamanın ardından öğrenciler ve veliler Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

ZONGULDAK’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Vali, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

ZONGULDAK OKULLAR TATİL Mİ 29 ARALIK?

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Değerli hemşehrilerim, Sevgili öğrenciler,

İlimiz genelinde etkili olan ve yarın sabah saatlerinde etkisini artıracak olan fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri; İl düzeyinde planlanmış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim.”