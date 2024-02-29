Zonguldak'ta yolda karşılaştığı husumetlisini bıçaklayan şahıs kaçtı

Zonguldak Ereğli'de bir kişi, yolda karşılaştığı ve daha önce husumet yaşadığı şahsı bıçakladı. Bıçaklanan kişi ağır yaralanırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar başladı.

Zonguldak'ta yolda karşılaştığı husumetlisini bıçaklayan şahıs kaçtı
Zonguldak'ta yolda karşılaştığı husumetlisini bıçaklayan şahıs kaçtı
Editör: Uğur Çam
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Olay, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olan iki kişi, Yalı Caddesi üzerinde karşılaştı.  Zafer İ. ile Serkan Ö. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Serkan Ö., Zafer İ.'yi kasıklarından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. 

Olayı görenlerin ihbar etmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zafer İ., ambulansla civardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Zafer İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Polis ekipleri, olay yerinde bulunan bıçağa el koydu. Zafer İ.'yi bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçmasının ardından, Serkan Ö.'nün arama çalışmaları başlatıldı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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