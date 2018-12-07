Yüzde 5 enflasyon rüyası

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Asgari ücretin belirlenmesi yönelik maraton başladı. Ortada birbiriyle ilgisi olmayan rakamlar dolaşıyor. Bununla birlikte enflasyondaki sorun da neredeyse tamamen fırsatçılara, stokçulara bağlanmış durumda.Bir tarafta geçinemeyen insanlar, diğer yanda gerçeğin dışına taşarak maaş zammını az vermeye çalışan bir kamu yaklaşımı. Hani iş kontrolden çıktı denir ya, durum tam da öyle. Ne reel sektör istenen rakamları karşılayabilecek durumda, ne çalışanlar verilen zamlarla yaşayabilme kabiliyetine sahip. Kamu ise, hesap oyunlarıyla oran azaltmanın derdine düşmüş.Asgari ücret görüşmelerinin ilk gününe damgasını vuran, asgari ücretle geçinen bir kişinin feryadı oluyor. Bundan sonraki oturumlarda neler olacak, bu iş nasıl sonuçlanacak hep beraber göreceğiz.Kasım ayında bir miktar gerilemesiyle birlikte enflasyon üzerinden yazılan sahte hikayeyi bir tarafa koyarsak, sene sonu gerçekleşmesi yüzde 20 oldu diyelim. Son derece iyi niyetli ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir enflasyon oranı olduğunu hepimiz biliyoruz; hükümet dahil.Peki bu tartışmalar yapılırken, gelecek sene adına Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamayı nereye koyacağız? Merkez Bankası’nın yayınladığı ‘2019 yılı Para ve Kur Politikası’ raporundaki vurgulardan anlıyoruz ki, ülkede ekonomi yönetimi de organları da başka alemde geziyorlar.Ya aynı ülkede yaşamıyoruz ya da gözümüzün içine baka baka gerçek dışı beyanda bulunuyorlar. Enflasyon hedefinin hükümetle varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde korunduğu rapora bence damga vuran en önemli cümle.Bunun artı ve eksi 2 puanlık sapmasına dair de bir öngörü var. Yani enflasyon yüzde 3 de olabilir, yüzde 7’de... Ne zaman 2019 sonunda... Elinizi vicdanınıza koyun da yanıtlayın. Şu anki enflasyonu gerçekçi buluyor musunuz?Peki gelecek sene sonunda yüzde 5 enflasyon çıkacağına inanıyor musunuz? Diyelim ki inandınız, şunun yanıtını verebiliyor musunuz? Türkiye nasıl bir ekonomik modeluygulayacak da enflasyonu bir yıl içerisinde dörtte bir seviyesine çekecek? Nasıl bir mucize bekliyorlar ya da nasıl bir rüyada yaşıyorlar?Birincisi enflasyonun bu oranda düşmesi için Türkiye’nin birden bire mucizevi bir şekilde katma değerli gelir elde etmesi ve rekorlara imza atarak mucize yaratması gerekir.İkincisi enflasyonun bu oranda düşmesi, iç piyasada anormal bir tıkanma olacağı ve ülke ekonomisinin dramatik bir biçimde daralacağı anlamına gelir.Böylesi bir durumda da darmadağın olan ödemeler zincirinden iflaslara, işsizlikten finansman açığına kadar ortaya çıkan sorunları nasıl bertaraf edeceğiz.Üçüncüsü ve en önemlisi de Merkez Bankası’nın raporunda altını çizdiği ‘hükümetle varılan mutabakata uyumlu’ ifadesinin anlamı nedir?Masa başında oran mı belirlediniz? Hadi masa başında belirlediniz de, matematik de mi bilmiyorsunuz?Sonra çıkıp 2019’da 8 toplantı öngördüklerini açıklıyorlar. Bence boşuna toplanmayın.Mutabakatı açıklayın, biz de rüya olarak kabul edip inanalım. Bari birbirimizi yormayız.