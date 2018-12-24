Zorbanın Suriye’den çıkışından sonra ne olacak?

Amerika Suriye’den çıkacak mı çıkmayacak mı tartışmalarının sürdüğü bir sırada Trump Erdoğan görüşmesi oldu. “ABD Türkiye ilişkilerinin düzeltilmesi ve ticaret dahil her şey görüşülmüş” diye ajanslara haberler düştü.
Trump’ın çekilmekte kararlı olduğu ve sadece Suriye’de kalan IŞİD teröristlerinin temizlenmesinde, Türkiye’den isteği olduğu ve Erdoğan’ın da bu isteğe karşı garanti verdiği haberlerini dinledik okuduk…
Önce şunu belirtelim ki, ABD’nin Suriye’den çekilişi çok önemli bir gelişmedir. Bunun çok önemli olduğunu ABD içinde meydana getirdiği tartışmadan da anlıyoruz. Mattis’in istifa mektubu, sanki, ABD yenilgisinin kaleme alınmış şeklidir.
Amerikan derin devleti, Trump’ı halleder mi, yoksa Trump mı kazanır, şu anda bunlar bizim meselemiz değildir. ABD’nin kendi iç sorunudur. ABD bir yönetim kargaşası içindedir. Kendi içinde çok uluslu şirketlerin çıkar kavgası siyaseti ve devleti tam bir felç etme durumuna sokmuştur.
Amerikan devleti, bir ulus devlet mi olacaktır, yoksa çok uluslu şirketlerin Çatı Örgütü mü olacaktır tartışmaları sürüp gidecektir.
Dönelim ABD’nin Suriye’den çıkışından sonra Suriye’de neler olacağına…
Suriye sınırında bizim için asıl güvenlik sorununun, orada bir devlet kurulup kurulmayacağıdır. Böyle bir tehdit halen vardır. Sürmektedir. Elbet TSK sınırı geçecek ve oradaki terör unsurlarını temizleyecektir.
Lakin Trump, Türkiye’ye yeni bir görev yüklemiştir. IŞİD elemanlarının da temizlenmesi Türkiye’den istenmiştir.
Bunun anlamı şudur; IŞİD daha çok Deyr-zor ve Türkiye Suriye sınırının 90-100 kilometre aşağısındadır. Türkiye PYD ile mücadele ederken hep yöreyi bilen ÖSO elemanlarıyla birlikte hareket etti. Aşağıda Suriye devleti ile anlaşmaya varılmadan bu işi yapmak hem maliyetli hem de Suriye toprak bütünlüğü üzerinde soru işaretleri bırakan bir durum yaratacaktır.
Astana Sürecini ortadan kaldırma işaretlerini de içinde taşımaktadır.
Suriye için Türkiye/ Amerika antlaşmaları Astana ve Soçi Süreçlerini ortadan kaldırır mı ya da Rusya-İran ve Türkiye arasında varılan antlaşmaları engeller mi?
ABD Derin Devletinden Kürt müttefiklerimizi terk edemeyiz seslerinin geldiği bu ortam da nasıl hareket etmeliyiz?
Bunlar tam olarak henüz açıklığa kavuşmuş değildir.
Suriye devletiyle resmi ilişkiler kurma şimdi daha fazla ivedilik kazanmıştır.
Suriye’de hiçbir zaman Şii Sünni savaşı olmamıştır. ABD’nin taşıdığı terör unsurlarıyla Suriye devleti arasında iç savaşmış gibi bir durum yaşanmıştır.
Türkiye, Suriye derinliklerindeki IŞİD ile savaşacaksa, bunun stratejisinin ve zamanlamasının, PYD/PKK ile yapılacak mücadeleden farklı olacağını ve aşiretlerle yapılacak işbirliğinin belirlenmesi gerekmektedir.
Fırat’ın Doğusunu temizlemeden, Suriye’de hiçbir askeri hareket strateji açısından uygun değildir. Önce kendi işimizi yapacağız. Sonra Suriye ve Astana bileşenleriyle birlikte hareket ederek varsa IŞİD’ı temizleyeceğiz. Ya da Suriye devleti kendi işini kendisi yapacaktır.
Kamışlıya Suriye devletinin dün itibariyle girdiğini biliyoruz. Eğer Suriye devleti ile anlaşmaya varırsak temizlik işinin maliyeti de düşecektir.
Gelişmeler, Türkiye ve Suriye devletinin işini kolaylaştıracak şekilde akmaktadır.
24.12.2018, http://[email protected]
24 Aralık 2018, 13:19
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