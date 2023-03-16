Sandık görevlisi nasıl olunur?

Sandık görevlisi başvuru şartları ve ücreti ile ilgili araştırmalar 2023 seçimlerine sayılı günler kala hız kazandı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Genel seçimler için YSK tarafından Sandık Kurulu Görevlileri belirlenecek.

Bu noktada Sandık görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, ücreti ne kadar soruları yanıt aramaya başladı. Görevli olmak isteyenlerin ikametgah adreslerine göre ilçe seçim kuruluna başvuru yapmaları gerekiyor.