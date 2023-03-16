Sandık görevlisi nasıl olunur?
Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Bunun üzerine sandık görevlisi başvuru şartları ve ücreti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olmak için başvuru tarihi ne zaman?
Sandık görevlisi başvuru şartları ve ücreti ile ilgili araştırmalar 2023 seçimlerine sayılı günler kala hız kazandı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Genel seçimler için YSK tarafından Sandık Kurulu Görevlileri belirlenecek.
Bu noktada Sandık görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, ücreti ne kadar soruları yanıt aramaya başladı. Görevli olmak isteyenlerin ikametgah adreslerine göre ilçe seçim kuruluna başvuru yapmaları gerekiyor.
SANDIK GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN BAŞVURU TARİHİ
Genel ve Yerel seçimlerde sandık kurulunda görev alabilmeniz için ikametgah adresinize göre ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Sandık görevlileri YSK tarafından kamu görevlisi olan adaylar arasından seçilir.
KİMLER SANDIK GÖREVLİSİ OLAMAZ?
İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, askeriyede görevli kişiler, milletvekilleri ve milletvekili adayları sandık görevlisi olamaz. Bu kişiler haricinde 18 yaşını doldurmuş olan her Türk vatandaşı sandık görevlisi olmak için başvuru yapabilir.
SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI
Sandık görevlisi olmak isteyenlerin başvuru şartları içinil seçim kurullarının duyurularını takip etmeliler. Sandık görevlisi olmak için şu şartlar adaylarda aranmaktadır:
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
• 18 yaşını doldurmuş olmak,
• Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak
• Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.
• Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir.
Kaynak: Haberler.com