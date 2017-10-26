Çetin Ünsalan 26 Ekim 2017, 14:30 Proje var; para yok Turizm… Kimisi sürekli bundan bahsedildiği ve sıranın diğerlerine gelmediği için şikâyetçi, kimisi de yüzüne bakılmadığı için… Oysa Türkiye’nin dış ticaret fazlası veren sayılı sektörlerinden...

Bülent Esinoğlu 25 Ekim 2017, 13:47 İran meselesindeki asıl amaç Türkiye'dir Lütfen yazıyı okurken bu yazının Eylül 2007’de yazıldığına dikkat buyurun. Okuyanlarım, “kardeşim senin İran’dan başka derdin yok mu?” diye düşünebilirler. Aslında benim İran diye...

Mehmet Bedri Gültekin 23 Ekim 2017, 13:15 Yeni bir dünya kuruluyor İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye, 1945- 50 yıllarında, Cumhuriyet tarihinin birinci büyük kırılmasını yaşadı. O zamana kadar bağımsızlığı esas alan ve Bölge Merkezli Dış Politika izleyen Türkiye,...

Soner Polat 20 Ekim 2017, 10:51 Yeni tip HDPsever Atatürkçülük! Halkların Demokratik Partisi (HDP) terör örgütü PKK’nın siyasi kanadıdır. HDP’nin başkan ve yöneticileri de yaptıkları tüm demeçlerde bu yargının dışında bir söylemde bulunmamıştır. Durum bu kadar...

Teoman Alili 13 Ekim 2017, 17:44 Rakibimiz Tayyip Erdoğan Bir siyasetçi “ben milliyim” dediğinde ona doğrudan “sen milli değilsin” diyemezsiniz. Deseniz bile karşılığını alamaz, kendi iç çekişmelerinizde tartışıp durursunuz. “Ben milliyim” diyen kişinin...

Umut Tezerer 10 Ekim 2017, 16:33 Esamesi okunmayanlar Bu fotoğraftaki A4 onların esamesi. Diğer bir deyişle, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Finali'nde karşı karşıya gelen Türkiye Milli Takımı ile İngiltere Milli Takımının oyuncu listesi. Esame, Arapça'dan...

Rıza Zelyut 14 Eylül 2017, 13:27 Faizciler yağmalıyor, Erdoğan bakıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikide bir bankalara fırça atıyor: “Faizleri de düşürün ki insanlar kredi alabilsinler. Daha fazla kredi verin ki yatırımlar artsın!” Bu yüklenmenin maddi dayanağı yok. Çünkü,...