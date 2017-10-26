Yönetmen Cem Özay, genç sinemacılara hayallerinin peşinden gitme tavsiyesinde bulunarak, "Bu işi profesyonel olarak düşünen ve bu yönde kendini geliştirmeyi isteyen genç sinemacılar için kısa film bir kartvizittir." dedi.
Hocalarına göre "Mozart kulağı"na sahip 14 yaşındaki Bartu Özsoy, yazmaya başladığı senfoniyi tamamlayarak bir ilke imza atmak istiyor.
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis, İstanbul'da toprağa verildi.
Eskişehir Kayı Boyu Derneği Başkanı Duman, İyi Parti'nin amblemine ilişkin, "İyi Parti'ye değil Kayı Boyu'nu temsil eden tamganın kullanılmasına karşıyız." dedi.
Aralarında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün sözde "il imamı" Sıtkı Baş'ın da bulunduğu 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Meslekten ihraç edilen öğretmen, doktor, akademisyen ve esnafın da aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı