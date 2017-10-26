CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
Tekirdağ'dan İstanbul'a giren bir kamyon, Haramidere'de durduruldu
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4 dakika önce

Tekirdağ'dan İstanbul'a giren bir kamyon, Haramidere'de durduruldu
Ankara'da 18 tüp kobra zehri yakalandı
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31 dakika önce
İran Devrim Muhafızları Van sınırındaki Batı Azerbaycan'da 4 teröristi etkisiz hale getirdi
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42 dakika önce
Merkez Bankası faizlerde değişiklik yapmadı
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49 dakika önce
NATO'dan Türkiye'ye S-400 tehdidi
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2 saat önce
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Barzani referandumu açıklaması
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2 saat önce
Son dakika haberi... İstanbul Ataşehir'de gökdelende yangın
YURT
2 saat önce
SON DAKİKA: Hamaney'den İbadi'ye uyarı: ABD'ye güvenme!
DÜNYA
3 saat önce
48 yıl önce
Konya'da bir yılda 9 obruk oluştu
GÜNDEM
3 saat önce
Cemil Ertem: Bu haberler Türkiye'ye yönelik operasyon
GÜNDEM
4 saat önce
Doğu Perinçek'ten Xi Jinping'e mektup
GÜNDEM
3 saat önce
Bakan Tüfenkci: Ovaköy Sınır Kapısı açılabilir
GÜNDEM
4 saat önce
TGB, 29 Ekim İstiklal Yürüyüşü'nü başlattı
GÜNDEM
3 saat önce
Sezon Pirinç iflas etti
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5 saat önce

Erkan Kazancı hayatını kaybetti
Erkan Kazancı hayatını kaybetti

Zararlı fidye yazılımı Bad Rabbit hızla yayılıyor
Zararlı fidye yazılımı Bad Rabbit hızla yayılıyor

Finlandiya'da tren kazası
Finlandiya'da tren kazası

Emrah şarkıcılığı ve oyunculuğu bırakıp Türkiye'yi terk...
Emrah şarkıcılığı ve oyunculuğu bırakıp Türkiye'yi terk edecek

ABD'de bebek mamalarından 'zehir' çıktı
ABD'de bebek mamalarından 'zehir' çıktı
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Yazarlar
Çetin Ünsalan
Çetin Ünsalan 26 Ekim 2017, 14:30
Proje var; para yok
Turizm… Kimisi sürekli bundan bahsedildiği ve sıranın diğerlerine gelmediği için şikâyetçi, kimisi de yüzüne bakılmadığı için… Oysa Türkiye’nin dış ticaret fazlası veren sayılı sektörlerinden...
Bülent Esinoğlu
Bülent Esinoğlu 25 Ekim 2017, 13:47
İran meselesindeki asıl amaç Türkiye'dir
Lütfen yazıyı okurken bu yazının Eylül 2007’de yazıldığına dikkat buyurun.   Okuyanlarım, “kardeşim senin İran’dan başka derdin yok mu?” diye düşünebilirler.  Aslında benim İran diye...
Mehmet Bedri Gültekin
Mehmet Bedri Gültekin 23 Ekim 2017, 13:15
Yeni bir dünya kuruluyor
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye, 1945- 50 yıllarında, Cumhuriyet tarihinin birinci büyük kırılmasını yaşadı. O zamana kadar bağımsızlığı esas alan ve Bölge Merkezli Dış Politika izleyen Türkiye,...
Soner Polat
Soner Polat 20 Ekim 2017, 10:51
Yeni tip HDPsever Atatürkçülük!
Halkların Demokratik Partisi (HDP) terör örgütü PKK’nın siyasi kanadıdır. HDP’nin başkan ve yöneticileri de yaptıkları tüm demeçlerde bu yargının dışında bir söylemde bulunmamıştır. Durum bu kadar...
Teoman Alili
Teoman Alili 13 Ekim 2017, 17:44
Rakibimiz Tayyip Erdoğan
Bir siyasetçi “ben milliyim” dediğinde ona doğrudan “sen milli değilsin” diyemezsiniz. Deseniz bile karşılığını alamaz, kendi iç çekişmelerinizde tartışıp durursunuz. “Ben milliyim” diyen kişinin...
Umut Tezerer
Umut Tezerer 10 Ekim 2017, 16:33
Esamesi okunmayanlar
Bu fotoğraftaki A4 onların esamesi. Diğer bir deyişle, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Finali'nde karşı karşıya gelen Türkiye Milli Takımı ile İngiltere Milli Takımının oyuncu listesi. Esame, Arapça'dan...
Mustafa Kaya
Mustafa Kaya 22 Eylül 2017, 13:02
Barzani’nin kilidini çözecek adım! Referandumu getiren ortaklığın perde arkası
Akıllara gelen soru açık: ABD bölgede güç kaybı yaşarken… Suriye, Rusya’nın desteğiyle toparlanırken… İran bölgede hem askeri hem ekonomik bakımından varlığını arttırırken… Türkiye’de iktidar...
Rıza Zelyut
Rıza Zelyut 14 Eylül 2017, 13:27
Faizciler yağmalıyor, Erdoğan bakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikide bir bankalara fırça atıyor: “Faizleri de düşürün ki insanlar kredi alabilsinler. Daha fazla kredi verin ki yatırımlar artsın!” Bu yüklenmenin maddi dayanağı yok. Çünkü,...
Av. Hüseyin Özbek
Av. Hüseyin Özbek 13 Eylül 2017, 16:51
Kerem'in düdüğü
Son yaprakları da yele verip ak yorganı başına çeken her ağaç kış uykusuna dalar. Son güzden bahara dek süren derin uyku, ağaçlar için geçici ölümdür. Baharla birlikte toprak ısınmaya, doğa uyanmaya...
Erdem Atay
Erdem Atay 24 Ağustos 2017, 10:12
Sayın Cumhurbaşkanı, bu adamı durdurun! Saray'ın arşiv müdürü, yürüyüşçülere 'Kahpe' dedi
Cumhurbaşkanlığı Arşiv Müdürü Muhammet Safi sosyal medyadan silahlanma çağrısı yapmış, 23 Haziran’da Ulusal Kanal bunu ortaya çıkarmıştı. Haber birçok sitede yer aldı, sosyal medyada da yayılınca...
Haberler
'Kısa film genç sinemacılar için...
'Kısa film genç sinemacılar için...
Yönetmen Cem Özay, genç sinemacılara hayallerinin peşinden gitme tavsiyesinde bulunarak, "Bu işi profesyonel olarak düşünen ve bu yönde kendini geliştirmeyi isteyen genç sinemacılar için kısa film bir kartvizittir." dedi.
'Mozart kulağı'na sahip genç...
'Mozart kulağı'na sahip genç...
Hocalarına göre "Mozart kulağı"na sahip 14 yaşındaki Bartu Özsoy, yazmaya başladığı senfoniyi tamamlayarak bir ilke imza atmak istiyor.
İş adamı Necmettin Bitlis toprağa verildi
İş adamı Necmettin Bitlis toprağa verildi
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis, İstanbul'da toprağa verildi.
Eskişehir Kayı Boyu Derneğinden amblem...
Eskişehir Kayı Boyu Derneğinden amblem...
Eskişehir Kayı Boyu Derneği Başkanı Duman, İyi Parti'nin amblemine ilişkin, "İyi Parti'ye değil Kayı Boyu'nu temsil eden tamganın kullanılmasına karşıyız." dedi.
Kayseri'deki FETÖ/PDY davasına devam...
Kayseri'deki FETÖ/PDY davasına devam...
Aralarında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün sözde "il imamı" Sıtkı Baş'ın da bulunduğu 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Trabzon merkezli "ByLock" operasyonu:...
Trabzon merkezli "ByLock" operasyonu:...
Meslekten ihraç edilen öğretmen, doktor, akademisyen ve esnafın da aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı
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TGB 29 Ekim İstiklal Yürüyüşü'nü başlattı
TGB 29 Ekim İstiklal Yürüyüşü'nü başlattı
İran Genelkurmay Başkanı, Suriye'de operasyon bölgesinde
İran Genelkurmay Başkanı, Suriye'de operasyon bölgesinde
Esad, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile görüştü
Esad, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile görüştü
Kare kare Kerkük zaferi...
Kare kare Kerkük zaferi...
Kerkük'te sevinç gösterileri
Kerkük'te sevinç gösterileri
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Kalıcı yaz saatine EMO’dan tepki
Kalıcı yaz saatine EMO’dan tepki
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"Okulumuzu yıktırmayız"
"Okulumuzu yıktırmayız"
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Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Ulusal Kanal'ın sorusunu yanıtladı: Çin Avrupa'ya Türkiye'den açılacak
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Ulusal Kanal'ın sorusunu yanıtladı: Çin Avrupa'ya Türkiye'den açılacak
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Belediyeler çiçeğe servet ödüyor
Belediyeler çiçeğe servet ödüyor
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Alevi kanaat önderine saldırı
Alevi kanaat önderine saldırı
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